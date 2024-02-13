Между Арменией и Азербайджаном произошло новое приграничное обострение. Армения обвинила Баку в обстреле и гибели двух солдат.

По данным минобороны Армении, это произошло в Сюникской области.

"13 февраля, начиная с 05:30, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Неркин Ханд", - заявили в Минобороны Армении.

В результате обстрела ВС Азербайджана в направлении Неркин Ханда с армянской стороны, по предварительным данным, есть двое убитых и раненые.

Минобороны Азербайджана в свою очередь сообщило об ударе со стороны Армении в Товузском районе (это на 300 километров севернее).

"12 февраля в 20:50 и в 23:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населённого пункта Коханаби Товузского района", - говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

О том, что Сюникская область Армении может стать новой зоной боевых действий между Ереваном и Баку мы писали в отдельном материале.

Отметим, ранее, после перехода Нагорного Карабаха под контроль Баку, между Арменией и Азербайджаном проходили активные переговоры о заключении мирного соглашения.

Однако, как заявил недавно премьер Армении Никол Пашинян, Азербайджан стал с определенного момента тормозить процесс.

"По сути, архитектура и принципы мирного договора между Арменией и Азербайджаном согласованы, и в конце прошлого года нам казалось, что мы были очень близки к окончательному согласованию текста итогового договора", - сказал на днях Пашинян в интервью The Telegraph.

Но сначала, по его словам, "Азербайджан трижды отказался от участия в переговорах в разных форматах, после чего в Азербайджане были назначены президентские выборы". "Мы находимся на этой точке, и я предполагаю, что после президентских выборов (в Азербайджане) мы сможем добиться имплементации согласованных пунктов, если будет политическая воля", - сказал Пашинян.

Но пока, как видим, вместо переговоров началось новое обострение.