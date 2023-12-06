Азербайджан требует от Армении предоставить свободный доступ к своему эксклаву Нахичевани. Нахичеванская Автономная Республика входит в состав Азербайджана, но отделена от него территорией Армении.

О требовании сообщает сайт 24saat.org.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что создание Зангезурского коридора, который соединил бы страну с эксклавом (Зангезурский коридор или Сюникский коридор — продвигаемый Азербайджаном проект транспортного коридора длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, рассматривающийся в качестве возможного средства для обеспечения транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой), еще находится на повестке переговоров, но его блокирует Ереван.

"У Армении сейчас есть два варианта. Во-первых, они должны немедленно построить 42-километровую железную дорогу за свой счет или на деньги европейских фондов. Мы считаем это, по сути, своей суверенной территорией, и у нас нет никаких оговорок о суверенитете. Однако должен быть свободный доступ в Нахичевань из Азербайджана. В связи с этим не должно быть никаких таможенных сборов, проверок, процедур пограничников. Это наше законное право", – сказал Алиев на международной конференции в Баку.

В качестве примера такого проекта он привел железнодорожную ветку из основной части РФ в Калининград.

По словам Алиева, он обсуждал этот проект с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе, но Ереван его блокирует. Тогда Баку начал реализовывать альтернативный маршрут из Ирана. После чего армяне, как сообщил Алиев, начали жаловаться, а представитель Госдепа сделал странное заявление по поводу ситуации.

"Мы услышали загадочное заявление от представителя Госдепартамента. В США отметили, что если он не пройдет через Армению, то они этого не допустят. Мы также спрашиваем себя: что это значит? Если вы хотите, чтобы он прошел через территорию Армении, то скажите об этом своим армянским друзьям. Как вы можете вмешиваться в наши отношения с Ираном? То есть они говорят, что мы этого не допустим, мы этого не допустим. Как это может быть? К сожалению, это фактически еще больше затрудняет стабильность и прогнозирование в регионе, а также влияет на проекты по связям", – сказал Алиев.

В середине октября Пашинян заявил, что Армения готова подписать мирный договор и урегулировать отношения с Азербайджаном до конца 2023 года. В частности, армянская сторона была готова открыть Мегринскую железную дорогу (то есть Зангезурский коридор), но не как экстерриториальный коридор.

Через несколько дней в Баку сказали, что проект создания Зангезурского коридора через территорию Армении потерял привлекательность для Азербайджана. Этот маршрут может быть проложен через Иран.