Сегодня, 23 октября, в Иране состоятся мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на иранские и российские государственные СМИ.

Сообщается, что встреча пройдет на уровне министров иностранных дел. Также будут принимать участие министры Ирана, Турции и России. Они обсудят прогресс на пути к мирному соглашению между странами после того, как Баку вернул контроль над Нагорным Карабахом.

В МИД Ирана заявили, что страны хотят обсудить региональные проблемы "без вмешательства нерегиональных и западных стран", пишет Reuters.

Напомним, в октябре СМИ сообщали, что на встрече в Испании, куда не приехал президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию, в которой признал территорию Азербайджана с Карабахом.

Ранее Пашинян рассказал, на каких условиях готов подписать мирный договор с Азербайджаном.

На днях премьер Армении заявил о формировании дорожной карты мира и нормализации отношений Еревана и Баку в ходе встречи в Брюсселе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля.