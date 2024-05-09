В среду президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласовали вывод российских военных из некоторых областей Армении, но при этом они останутся на границе страны с Турцией и Ираном.

Об этом сообщил российским журналистам пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.

"Да, это действительно так. Осенью 2020 года по просьбе армянской стороны наши военные и пограничники были размещены в ряде армянских областей. Пашинян сказал, что сегодня в связи с изменившимися условиями такой потребности больше нет, поэтому президент Путин согласился, и вывод наших военных, пограничников был согласован", - заявил спикер Кремля.

По просьбе Армении "наши пограничники останутся на армяно-турецкой и армяно-иранской границе; они там останутся и продолжат выполнять свои функции", добавил Песков.

Ранее мы сообщали, что Россия начала выводить своих войска с территории Нагорного Карабаха, который осенью прошлого года полностью взял под свой контроль Азербайджан. Оставленные российскими военными позиции занимает азербайджанская полиция.

Между тем Ереван обвинил Москву в том, что та не поставила оплаченное Арменией оружие. По словам премьер-министра Пашиняна, российская сторона могла бы списать часть армянского долга в счет невыполненной поставки.