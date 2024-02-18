Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с представителями армянской диаспоры Германии.

"Я давно говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России. И это наша искренняя позиция. Нам очень больно, что мы не можем повлиять на эту ситуацию. Украинский народ - дружественный нам народ", - сказал политик.

В то же время Пашинян заявил, что республика должна диверсифицировать свою внешнюю политику и отношения в сфере безопасности.

"Иного пути нет", - добавил премьер Армении.

Ранее Пашинян обвинил РФ в том, что она не поставила оплаченное Арменией оружие. Однако он добавил, что России самой необходимо оружие, и Армения готова работать по этому вопросу. Пашинян выразил надежду, что обсуждения дадут конкретные результаты.

Напомним, отношения между Ереваном и Кремлём ухудшаются уже довольно длительное время. РФ обвиняет Ереван в недружественной в отношении Москвы политике (в частности, в признании юрисдикции МУС, который подал Владимира Путина в международный розыск). Армянские же власти обвиняют РФ в том, что её миротворцы не защитили Нагорный Карабах от наступления азербайджанской армии.