Украина предлагает США закупать американское вооружение за счет Европы.

Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News сенатор-демократ от штата Делавэр Крис Кунс после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Гааге, где 24–25 июня проходил саммит НАТО.

"Он не просит американского финансирования для поставок вооружений, он просит возможности приобретать больше американских вооружений при условии, что Европа профинансирует следующий раунд закупок. Ему действительно очень нужны средства ПВО", - сказал Кунс.

Напомним, Зеленский уже неоднократно заявлял, что Украина готова купить у Штатов новое вооружение (в частности, ракеты для систем ПВО Patriot). Но не говорил, что это будет за деньги Евросоюза.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в случае отказа Трампа от прямой военной помощи Киеву, Европа рассматривает вариант закупок американского оружия для последующей передачи Украине.

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