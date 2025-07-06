Украина ввела новый санкционный пакет против России. Меры направлены на пресечение финансовых схем, включая расчеты в криптовалютах.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём вечернем обращении.

"Только что подписал новый санкционный пакет – это особые санкции, которые бьют по многим российским финансовым схемам, в частности криптовалютным. Санкции введены по представлению Национального банка Украины", – сообщил Зеленский.

Президент уточнил, что только через одну из попавших под санкции компаний с начала года россияне провели несколько миллиардов долларов, направленные в основном на нужды своего военно-промышленного комплекса.

"Конечно, все эти схемы мы будем останавливать. Сейчас, когда привычные финансовые каналы для России во многих местах заблокированы, они переходят в том числе на криптовалютные расчёты", – пояснил глава государства.

В санкционном списке оказались 60 юридических и 73 физических лица – все граждане РФ. Украина намерена добиваться синхронизации этих санкций с режимами ЕС и других юрисдикций.

"На следующей неделе мы готовим и новые решения по синхронизации санкций Европейского союза – все европейские пакеты против России должны быть внедрены в украинской юрисдикции", – заявил Зеленский.

Ранее Зеленский призвал усилить санкции против России.

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