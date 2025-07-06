В воскресенье, 6 июля, в Украине идет 1229-й день войны с Россией.

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Последние новости

10:21 В Кременчуге прилёт по зданию ТЦК, пишут местные паблики.

10:01 Еще кадры после прилета по Вышгородскому району, где пострадало предприятие.

09:46 Сообщают о прилете в Николаеве.

09:31 В российских аэропортах продолжаются массовые задержки и отмены рейсов, предположительно из-за угроз со стороны украинских беспилотников.

09:15 На карте Генштаб ВСУ под контролем украинская армии в Курской области остаётся лишь пять узких полос на приграничной территории - там, где когда-то был крупный украинский плацдарм.

08:45 Ночью был сильный удар по Краматорску.

08:35 Ночью не смогли сбить как минимум 40 беспилотников и четыре ракеты С-300, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Из 157 ударных дронов обезврежены 117 (из них 19 «локационно потеряны» или подавлены РЭБ, то есть все же куда-то упали).

Заявляется, что попадания были в 19 локациях, еще в двух упали обломки.

При этом атака продолжается, и новые группы «Шахедов» зашли с севера.

08:24 Ночью морские дроны атаковали базу российского флота в Новороссийске.

08:16 Рада на следующей пленарной неделе в 16-й раз проголосует за продление военного положения и общей мобилизации.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Продление, как и прежде, будет на 90 дней - с 7 августа по 5 ноября 2025 года.

Сначала соответствующие решения примет СНБО, затем указы внесет президент, после чего парламент утвердит их законом.

08:06 В Харькове ночью было четыре удара "Шахедами".

07:49 Ночью 6 июля Киевская область подверглась атаке дронов.