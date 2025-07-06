С начала июля было проведено 8 обменов в ходе которых в Украину вернулись сотни раненных и тяжелобольных пленных, а также военные моложе 25 лет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Отметим, что с начала июня стороны не называют точного числа обмененных пленных.

8 этапов, о которых говорил Зеленский:

1 этап — 9 июня,

2 этап — 10 июня,

3 этап — 12 июня,

4 этап — 14 июня,

5 этап — 19 июня,

6 этап — 20 июня,

7 этап — 26 июня,

8 этап — 14 июля.

При этом в ВСУ заявили, что точное количество освобожденных будет объявлено после завершения всех этапов обмена.

Российские паблики со ссылкой на источники пишут, что Украина и РФ уже передали друг другу в ходе обменов более 600 раненных пленных. А всего на последней встречи в Стамбуле была достигнута договоренность об обмене 1000 пленных.

То есть, обмены ещё будут продолжены.

Российские паблики пишут, что обмены идут на паритетной основе.

Напомним, договоренности в Стамбуле об обмене пленными состояли из таких пунктов:

передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех";

обмен пленными в возрасте до 25 лет;

общее количество пленных для обмена - не менее 1000 человек.

Напомним, на днях Зеленский сообщил о возврате из плена еще одной группы защитников и гражданских лиц. Обмен прошел в рамках "Стамбульских договоренностей".

Ранее СМИ писали, что в ходе обменов Москве выдали одного из российских добровольцев, воевавших против РФ на стороне Украины.