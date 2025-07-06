В начала июня состоялось 8 этапов освобождения пленных. Что происходит с обменом между Украиной и Россией?
С начала июля было проведено 8 обменов в ходе которых в Украину вернулись сотни раненных и тяжелобольных пленных, а также военные моложе 25 лет.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Отметим, что с начала июня стороны не называют точного числа обмененных пленных.
8 этапов, о которых говорил Зеленский:
- 1 этап — 9 июня,
- 2 этап — 10 июня,
- 3 этап — 12 июня,
- 4 этап — 14 июня,
- 5 этап — 19 июня,
- 6 этап — 20 июня,
- 7 этап — 26 июня,
- 8 этап — 14 июля.
При этом в ВСУ заявили, что точное количество освобожденных будет объявлено после завершения всех этапов обмена.
Российские паблики со ссылкой на источники пишут, что Украина и РФ уже передали друг другу в ходе обменов более 600 раненных пленных. А всего на последней встречи в Стамбуле была достигнута договоренность об обмене 1000 пленных.
То есть, обмены ещё будут продолжены.
Российские паблики пишут, что обмены идут на паритетной основе.
Напомним, договоренности в Стамбуле об обмене пленными состояли из таких пунктов:
- передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех";
- обмен пленными в возрасте до 25 лет;
- общее количество пленных для обмена - не менее 1000 человек.
Напомним, на днях Зеленский сообщил о возврате из плена еще одной группы защитников и гражданских лиц. Обмен прошел в рамках "Стамбульских договоренностей".
Ранее СМИ писали, что в ходе обменов Москве выдали одного из российских добровольцев, воевавших против РФ на стороне Украины.