Одного из российских добровольцев, воевавших против РФ на стороне Украины, выдали России в ходе недавних обменов пленными.

Об этом заявляет Конвент коалиции народов, который объединяет представителей российских национальных меньшинств, борющихся с властями РФ, в том числе и воюя за Украину.

Имени выданного человека Конвент не называет, но отмечает, что он воевал в составе "Русского добровольческого корпуса" (РДК), а затем "Сибирского батальона".

Также Конвент заявляет, что ещё двоих добровольцев - создателя подразделения "Номад", сформированного из числа представителей российских нацменьшинств, Эрдема Тикеева (Шаман) и Вита - держат в Николаевском миграционном центре, обвиняя в нарушении порядка пребывания в Украине. Их соратники опасаются, что мужчин тоже могут выдать РФ.

При этом заместитель председателя оппозиционного к властям РФ Конгресса ойрат-калмыцкого народа Владимир Довданов написал в Фейсбуке о конфликте "Номада" с Легионом "Свобода России" (ЛСР), куда он входил. После трений "Номад" был распущен, а у его членов начались проблемы с украинскими военными и миграционными структурами.

Этот конфликт Довданов связывает с "действиями российской пятой колонны" в Украине, а также с идейными разногласиями между "Номадом" и Легионом "Свобода Россия".

"В реальности между ними всегда существовало идейное расхождение. ЛСР по сути стал витриной для международной аудитории, демонстрируя "хороших русских". В то время как "Номад" последовательно отстаивал идею деколонизации и распада России как империи", - пишет Довданов.

Довданов заявляет, что задержанные борцы "Номада" находятся в миграционном центре в "полной изоляции, как военные преступники". К ним не допускают ни жён, ни друзей, ни представителей правозащитных организаций.

"На словах Легион "Свобода России" утверждает, что бойцов "Номада" не планируют включать в обмены пленных. Однако по имеющейся информации, их готовят к обмену на украинских военнопленных, находящихся в плену у россиян после истечения формального 90-дневного срока задержания", - заявляет Довданов.

В то же время Легион "Свобода России" в своем телеграм-канале утверждает, что "ни одного добровольца, расторгшего контракт с Легионом "Свобода России" не выдали в РФ".

"С нарушителями воинской дисциплины и законов Украины разрыв контракта неизбежен. Таков порядок. Но это не повод для паники и уж точно не основание для фантазий о выдачах", - заявляет Легион.

Напомним, после переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле между странами активизировались обмены военнопленными и телами погибших бойцов.

Между тем около года назад западные СМИ рассказывали о подразделениях граждан России, воюющих за Украину. По данным прессы, между ними существует конкуренция.