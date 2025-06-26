В Украину вернулись из российского плена группа военных в рамках крупного обмена в соответствии со стамбульскими договоренностями.

Об этом сообщили Владимир Зеленский и Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Из РФ прибыли военные в возрасте до 25 лет, а также получившие ранения и имеющие проблемы со здоровьем. Среди них военнослужащие ВСУ, в частности, представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, сил теробороны, а также бойцы Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Подавляющее большинство вернувшихся людей содержались в плену более трех лет. Значительная часть из них попала в плен во время боев за Мариуполь.

Самому младшему из вернувшихся сейчас 24 года, он попал в плен в Мариуполе в апреле 2022 года, в возрасте 21 года. Самому старшему военному 62 года.

Среди вернувшихся есть офицеры.

В общем, домой возвращаются украинцы, воевавшие на донецком, харьковском, луганском, херсонском, киевском и сумском направлениях. Они пройдут медосмотр, получат помощь в физической и психологической реабилитации, а также все выплаты за все время пребывания в плену, заверили в штабе.

Количество освобожденных, как и в предыдущие разы, не назвали ни Украина, ни Россия.

Во время одного из предыдущих обменов домой вернулись раненые и тяжелобольные.

На днях СМИ писали, что в ходе обменов Москве выдали одного из российских добровольцев, воевавших против РФ на стороне Украины.