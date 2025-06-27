Киев после завершения обменов пленными снова будет призывать РФ организовать встречу Зеленского и Путина - Умеров
Украина после завершения обменов пленными и обсуждения других гуманитарных вопросов снова будет призывать РФ организовать встречу президента Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров на брифинге для журналистов.
"Украина всегда оставалась последовательной в стремлении к миру. Мы поддержали инициативу США по полному прекращению огня с самого начала и доказали это многими раундами переговоров. Но любой диалог возможен только без ультиматумов и с уважением к суверенитету нашего государства", - заявил он.
Переговоры об организации такой встречи ведутся также с США.
Ранее Путин говорил, что встреча с Зеленским возможна только на завершающем этапе переговоров, "чтобы поставить точку".
Президент Украины же заявлял, что будет вести переговоры по территории только лично с Путиным.
Напомним, Украина в мае уже призывала РФ сразу организовать встречу президентов, но Москва согласилась только на переговоры делегаций, последний раунд которых состоялся 2 июня.
Также Умеров заявил, что Украина не планирует снижать мобилизационный возраст.
Ранее Зеленский говорил, что западные страны увязывают с началом мобилизации 18-летних усиление санкций против РФ.
А в Верховной Раде заявили, что в Генштабе и Минобороны уже подсчитали, сколько это может дать новых солдат.