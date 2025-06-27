Украина после завершения обменов пленными и обсуждения других гуманитарных вопросов снова будет призывать РФ организовать встречу президента Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров на брифинге для журналистов.

"Украина всегда оставалась последовательной в стремлении к миру. Мы поддержали инициативу США по полному прекращению огня с самого начала и доказали это многими раундами переговоров. Но любой диалог возможен только без ультиматумов и с уважением к суверенитету нашего государства", - заявил он.

Переговоры об организации такой встречи ведутся также с США.

Ранее Путин говорил, что встреча с Зеленским возможна только на завершающем этапе переговоров, "чтобы поставить точку".

Президент Украины же заявлял, что будет вести переговоры по территории только лично с Путиным.

Напомним, Украина в мае уже призывала РФ сразу организовать встречу президентов, но Москва согласилась только на переговоры делегаций, последний раунд которых состоялся 2 июня.

Также Умеров заявил, что Украина не планирует снижать мобилизационный возраст.

Ранее Зеленский говорил, что западные страны увязывают с началом мобилизации 18-летних усиление санкций против РФ.

А в Верховной Раде заявили, что в Генштабе и Минобороны уже подсчитали, сколько это может дать новых солдат.