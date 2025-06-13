Каждый год постепенного снижения мобилизационного возраста может обеспечить дополнительным поступлением в ряды ВСУ 100 тысяч человек.

Об этом в эфире "Новини.LIVE" заявил народный депутат от партии "Батькивщина" Сергей Евтушок, ссылаясь на расчеты Генштаба и Минобороны Украины.

"Каждый год 100 тысяч. 25 лет, если меняется на мобилизационный возраст 24 года, плюс 100 тысяч. Так посчитали в Генштабе", - сообщил Евтушок.

Телеведущий задал гостю эфира встречный вопрос: "Если сейчас с 25 до 18 сделают (возраст мобилизации - Ред.), то плюс 700 000 тысяч одномоментно?"

"Каждый год 100 тысяч", - ответил нардеп.

При этом, по его данным, планов снизить возраст мобилизации у власти нет.

На днях президент Украины Владимир Зеленский говорил, что западные страны увязывают с началом мобилизации 18-летних усиление санкций против РФ. То есть при одобрении мобилизации молодежи они готовы ужесточить свои ограничения.

Напомним, на прошлой неделе волонтер Мария Берлинская заявила, что в настоящее время Украина уже находится в том моменте, когда и женщины, и молодежь с 18 лет должны готовиться к мобилизации.