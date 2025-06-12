Чтобы мобилизация проходила в Украине успешно, необходимы две составляющие: пропаганда и репрессии.

Об этом заявил командир батальона Главного управления разведки "Братство" Алексей Середюк (Боргезе) в интервью автору программы "Разные люди" Валерию Савчуку.

"Государство работает так, как должно быть. Не нужно искать каких-то чудес. Не нужно завозить иностранцев. Сейчас популярная тема: мексиканцы, колумбийцы... Давайте полицейские будут воевать, женщины. Да просто нужно продолжать ту работу, но делать ее более упорно. Пропаганда и репрессии - и будет у нас счастье", - сказал Середюк.

Он добавил, что "всякие права и демократия не налезают на реальную ситуацию" в стране. По его словам, невозможно построить армию, оглядываясь на иллюзию, придуманную европейским обществом, - то есть демократию.

Ранее лидер "Братства" Дмитрий Корчинский призывал даже за косой взгляд в сторону сотрудников ТЦК давать пожизненный срок.

А начальник штаба 3-й отдельной штурмовой бригады Петр Горбатенко считает, что следует ограничить в гражданских правах невоюющих мужчин.