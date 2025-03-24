Начальник штаба 3-й отдельной штурмовой бригады Петр Горбатенко с позывным Ролло высказался об ограничении прав невоюющих мужчин.

Свое мнение он высказал в интервью "Армия TV".

Горбатенко согласился с уточнением ведущего, может ли идти речь о "серых паспортах". Хотя при этом отметил, что введение "серых паспортов" будет неразумно с точки зрения государства, заполнения рабочих мест и проведения выборов.

"Мне бы хотелось, чтобы у этих людей были ограничены гражданские права", - заявил военный.

Ролло отметил, что уклонисты тоже должны иметь право голоса, а за голоса на выборах будет идти борьба.

Напомним, что уклонисты уже ограничены в правах: например, они не могут обновить документы и управлять транспортными средствами.

Ранее мы приводили призыв члена ДУК "Правый сектор" Бориса Овчарова лишать уклонистов имущества, а также предложение заселить крокодилами Тису, через которую уплывают военнообязанные мужчины.

Также мы писали о заявлении главы организации "Братство" Дмитрия Корчинского, что людей, травящих сотрудников ТЦК, нужно сажать в подвалы СБУ. По его словам, Украине нужна военная диктатура, мэров в городах следует заменить полковниками, а советы распустить.