Уличная мобилизация – "одна из самых чёрных страниц истории" Украины.

Об этом заявил украинский доктор Евгений Комаровский во время беседы с журналистом Дмитрием Гордоном.

Это суждение было опубликовано ещё два месяца назад, но получило новый импульс популярности после резонансного видео с ударом сотрудником ТЦК харьковчанина в живот.

"То, что сейчас на улицах эпизодически у нас порой происходит, это тоже будет одна из самых чёрных страниц истории. И когда мне надо будет давать советы кому-нибудь, то я скажу, что памятник утопленнику на берегу Тисы должен стоять – как бы это вам страшно не было", – заявил Комаровский.

"Мне реально физически плохо, что это происходит в моей стране", – добавил доктор.

Он потребовал "всенародного публичного расследования всех финансовых потоков" ТЦК. И заявил, что новый президент Украины должен прийти на лозунгах проверки деятельности военкомов.

Напомним, ранее Комаровский дал пять советов, которые могут остановить потенциального самоубийцу.

Также мы сообщали, что доктор опасается, что после окончания войны Украину ждёт массовая эмиграция.