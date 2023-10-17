Популярный телеведущий и педиатр, доктор Евгений Комаровский дал пять советов, которые могут остановить потенциального самоубийцу.

Он опубликовал видео, где их перечисляет.

1. Спросить, зачем он собрался это делать.

2. Быть рядом.

3. Ограничить доступ человека ко всему, с помощью чего можно совершить самоубийство - ядам, ножам, оружию, ограничить доступ на балкон.

4. Найти телефон горячей линии и сообщить о проблеме.

5. Оставаться на связи, если человеку стало легче.

Также он сказал, что большинство лекарств не помогут в предотвращении самоубийства.

Напомним, что в Киеве в последнее время стало известно о нескольких подростковых самоубийствах. Вчера появилось сообщение о суициде подростка. Он выпрыгнул из окна в Деснянском районе. Об этом сообщали местные паблики.

Перед этим в Киеве две 17-летние девушки спрыгнули с крыши недостроенного ЖК.

Также мы писали о том, что в Киеве двое подростков транслировали в прямом эфире свою смерть.

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