Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал ситуацию с избиением человека сотрудниками одного из городских ТЦК и СП. Видео инцидента он назвал позорным.

Комментарий городской глава опубликовал в своем телеграм-канале.

"Несколько дней назад соцсети облетело позорное видео. На нем работник одного из терцентров комплектования Харькова бьет мужчину возле автомата с водой. Пострадавший – наш харьковчанин. Учитель истории, прав человека и "Защиты Отечества". Классный руководитель 8-го класса. Человек, который имел законное право на бронь и во время встречи с представителями ТЦК предоставил соответствующие документы. Все это зафиксировано на опубликованных кадрах, как и то, что он не нарушал закон, не провоцировал конфликт и не сопротивлялся. Он вел себя спокойно и не проявлял никакой агрессии, но это не остановило применение силы", - написал мэр.

По его словам, хотя "в ТЦК работают много достойных людей", такие случаи негативно отражаются на доверии к государству, а также раскалывают общество изнутри.

Он призвал руководство всех правоохранительных органов провести полное расследование избиения и наказать виновного.

"Страна" подробно писала об этом случае. Напомним, в ТЦК после резонанса в СМИ и соцсетях заявили, что конфликт возник "в результате провокационных действий со стороны гражданина".

Доказательства массового применения военкомами насилия появляются постоянно. Так, недавно было опубликовано фото мужчины, которого в здании ТЦК приковали к батарее. Во всех подобных случаях ТЦК перекладывают вину за случившееся на тех, к кому применялось насилие.