Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждать вопрос территорий может только лично он с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом он сказал во время интервью венгерскому изданию Válasz Online.

"Наша делегация имеет полномочия обсуждать гуманитарные вопросы: судьбу военнопленных и похищенных детей или перемирие. Однако у них нет полномочий обсуждать суверенитет и территориальную целостность Украины. Это наш конституционный вопрос. Вести диалог о территориях – это дело мое и Путина, который их похитил. Я не буду обсуждать свою позицию по этому вопросу ни с кем другим. Но мы уже сказали: де-юре мы не будем признавать оккупированные территории российскими", - сказал глава государства.

При этом он добавил, что если Украина получит "надлежащие гарантии безопасности, что Путин не сможет продолжать войну, то у нас будет время принять решение о территориальных вопросах".

"Дипломатическим путем, а не с помощью оружия. И это уже большой компромисс, потому что перед нами долгий путь", - сказал Зеленский.

В этом же интервью Зеленский заявил, что страны Запада связывают усиление санкций против России с началом мобилизации 18-летних граждан в Украине.

Тем временем опросы показывают, что в Украине растет доля граждан, выступающих за отказ от территорий ради окончания войны.