Доля тех, кто выступает за отказ от территорий ради окончания войны и сохранения независимости страны, в последние полгода возросла и составляет 38%.

Об этом свидетельствует новый опрос Киевского международного института социологии (КМИС).

Начиная с декабря принять потерю территорий готовы 38-39% опрошенных. При этом сторонников точки зрения, по которой уступать территории нельзя даже ценой продолжения войны и угрозы потери независимости, 52%.

Согласно опросу, число противников уступок стабильно падает с 2022 года. Осенью первого года войны оно составляло 87%. Обратной точки зрения тогда придерживались только 8%. Но теперь доля таких людей выросла более чем в четыре раза.

Процент людей, выступающих за территориальные уступки, начал возрастать стабильно с декабря 2023 года и в последние полгода стабилизировался на уровне до 40%.

В феврале мы приводили результаты опроса, который показал, что рост цен волнует украинцев больше, чем дальнейшая оккупация территорий.

В марте 22% опрошенных украинцев выразили готовность закрепить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины в Конституции.