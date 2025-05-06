Граждане Украины сейчас больше всего доверяют послу в Великобритании Валерию Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову. Владимир Зеленский в рейтинге доверия находится на третьем месте. Залужному суммарно доверяют 70% респондентов , Буданову - 65%, а Зеленскому - 58%.

Об этом свидетельствует опрос New Image Marketing Group.

Если бы выборы президента состоялись на этой неделе, 28,9% опрошенных в первом туре проголосовали за действующего главу государства, а 16,7% - за бывшего главкома ВСУ. Но во втором туре, если бы они оба туда прошли, победил бы Залужный, получив 37%. Зеленский же набрал бы 32%.

Также гипотетическая партия Залужного лидирует в рейтинге на парламентских выборах: у нее 22,9% голосов от тех, кто принял бы участие в голосовании. На втором месте находится партия Зеленского (18,5%), на третьем - Петра Порошенко (13,4%). Кроме них в парламент проходят ещё не существующая партия "Азов" (8,9%), партия Дмитрия Разумкова (5,7%) и "Батькивщина" Юлии Тимошенко (5,1%).

Отметим, что если результаты выборов в парламент действительно будут такими, то Зеленский потеряет большинство и правительство сформируют оппозиционные ему силы.

Напомним, что во время действия военного положения в Украине никакие выборы не проводят, хотя многие о них постоянно говорят.

На данный момент действие военного положения продлено до начала августа.