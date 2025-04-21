Разумков рассказал, как Зеленский наберёт 102% на выборах во время войны
Если выборы состоятся во время войны, то действующий президент Владимир Зеленский получит "102%" голосов.
Об этом заявил народный депутат Дмитрий Разумков.
"Я понимаю, как это произойдёт. ТЦК поставят людей возле каждого участка, и все те, кто не поддерживает действующую власть, будут мобилизованы прямо у избирательных участков", - считает бывший спикер Рады, покинувший президентскую команду.
Напомним, недавно журнал The Economist со ссылкой на правительственные источники в Украине написал, что в стране идет серьезная подготовка к баллотированию Зеленского на второй срок.
В Офисе президента опровергли опубликованную изданием информацию о том, что в Киеве состоялось совещание по поводу проведения выборов президента в июле и выдвижения на них Владимира Зеленского.
В свою очередь и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что подготовка к выборам не ведется и никакого совещания у президента Украины Владимира Зеленского не было.
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