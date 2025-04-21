Если выборы состоятся во время войны, то действующий президент Владимир Зеленский получит "102%" голосов.

Об этом заявил народный депутат Дмитрий Разумков.

"Я понимаю, как это произойдёт. ТЦК поставят людей возле каждого участка, и все те, кто не поддерживает действующую власть, будут мобилизованы прямо у избирательных участков", - считает бывший спикер Рады, покинувший президентскую команду.

Напомним, недавно журнал The Economist со ссылкой на правительственные источники в Украине написал, что в стране идет серьезная подготовка к баллотированию Зеленского на второй срок.

В Офисе президента опровергли опубликованную изданием информацию о том, что в Киеве состоялось совещание по поводу проведения выборов президента в июле и выдвижения на них Владимира Зеленского.

В свою очередь и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что подготовка к выборам не ведется и никакого совещания у президента Украины Владимира Зеленского не было.

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