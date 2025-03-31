Подготовка к выборам не ведется и никакого совещания у президента Украины Владимира Зеленского не было.

Об этом сообщил украинским изданиям глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Я не только не участвовал в таком совещании, но даже утверждаю, что такого совещания не было вообще. Никакие выборы не готовятся, никакой подготовки не ведется. Мы, наоборот, постоянно работаем над тем, чтобы успокаивать наших коллег из других политических партий и фракций, потому что они постоянно вот уже два года говорят, что вот-вот выборы", – сказал он.

Арахамия напомнил, что все парламентские партии и группы подписали документ о том, что выборы должны состояться через шесть месяцев после снятия военного положения, и после того "позиция не изменилась".

Накануне журнал The Economist со ссылкой на правительственные источники в Украине написал, что в стране идет серьезная подготовка к баллотированию Зеленского на второй срок.

В Офисе президента опровергли опубликованную изданием информацию о том, что в Киеве состоялось совещание по поводу проведения выборов президента в июле и выдвижения на них Владимира Зеленского.