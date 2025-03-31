Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины нужно "намного больше времени" на подготовку выборов после войны, чем отведено в законе.

Об этом заявил глава ЦИК Украины Олег Диденко в интервью украинскому СМИ.

По его словам, согласно действующему законодательству ЦИК должна в течение месяца после окончания военного положения объявить парламентские выборы, которые состоятся через 60 дней, и президентские - через 90.

"Достаточно ли этого месяца для подготовки выборов? Если мы говорим о голосовании, которое будет демократическим и будет соответствовать стандартам, то, пожалуй, что нет. Все это понимают. Из-за влияния полномасштабной войны мы нуждаемся в корректировке этих процедур", - заявил Диденко.

Он уверен, что такая позиция ЦИК вызывает "консенсус в обществе и среди политиков".

"Нам нужно гораздо больше времени для подготовки послевоенных выборов. У нас очень много вызовов. Нам нужно принять закон об особенностях проведения послевоенных выборов. И в зависимости от того, что в этом законе предусматривается, можно будет более конкретно говорить о сроках", - сказал глава комиссии.

Напомним, накануне британская пресса со ссылкой на источники в Украине сообщила, что президентские выборы могут состояться летом.

А в феврале СМИ писали, что ЦИК собирает информацию о состоянии помещений для голосования по всей стране.