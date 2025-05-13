Украина не имеет возможностей вернуть под контроль все территории, оккупированные россиянами.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе краткого интервью журналистам.

По его словам, длительное прекращение огня в Украине необходимо, так как это позволит Киеву возобновить переговоры с Москвой в наиболее выгодной для себя позиции.

"Иметь прекращение огня – это то, что обеспечит наилучшую гуманитарную ситуацию и позволит вновь вступить в обсуждения, которые позволят разобраться с территориальными вопросами", – считает французский лидер.

При этом Макрон добавил, что "даже сами украинцы ясно осознают, что у них не будет возможностей для возвращения себе всего того, что у них с 2014 года отобрали".

Ранее Макрон допустил, что ЕС и США в ближайшие дни введут новые санкции против России.

"В Украине на карту поставлена наша безопасность, мы хотим прекращения огня на земле, в море и в воздухе на 30 дней", – подчеркнул Макрон.

Напомним, Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц отреагировали на отказ Путина от перемирия с Украиной.