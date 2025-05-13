"Даже украинцы понимают". Макрон считает, что Киев не может вернуть все захваченные РФ территории
Украина не имеет возможностей вернуть под контроль все территории, оккупированные россиянами.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе краткого интервью журналистам.
По его словам, длительное прекращение огня в Украине необходимо, так как это позволит Киеву возобновить переговоры с Москвой в наиболее выгодной для себя позиции.
"Иметь прекращение огня – это то, что обеспечит наилучшую гуманитарную ситуацию и позволит вновь вступить в обсуждения, которые позволят разобраться с территориальными вопросами", – считает французский лидер.
При этом Макрон добавил, что "даже сами украинцы ясно осознают, что у них не будет возможностей для возвращения себе всего того, что у них с 2014 года отобрали".
Ранее Макрон допустил, что ЕС и США в ближайшие дни введут новые санкции против России.
"В Украине на карту поставлена наша безопасность, мы хотим прекращения огня на земле, в море и в воздухе на 30 дней", – подчеркнул Макрон.
Напомним, Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц отреагировали на отказ Путина от перемирия с Украиной.