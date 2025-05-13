В Украине настаивают, что Китай одобрил 30-дневное перемирие.

Владимир Зеленский заявил, что такой сигнал Украина получила перед визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Россию и его участием в параде в Москве 9 мая.

Об этом украинский президент сказал на брифинге.

"Мы получили сигнал от китайской стороны, что они поддерживают 30-дневное прекращение огня, которое предлагает Украина, а также сигналы от Китая и других государств, что было бы справедливо идти к полному прекращению огня", - сказал Зеленский.

Ранее "Укринформ" сообщил со ссылкой на брифинг китайского Министерства иностранных дел, что Пекин поддерживает 30-дневное перемирие в Украине.

Однако СМИ, ссылаясь на стенограмму выступления китайских дипломатов, это опровергли.

Мы писали о подробностях переговоров главы КНР Си Цзиньпина и Владимира Путина об Украине.

Путин заявил, что РФ готова начать мирные переговоры без предварительных условий" и надеется на достижение справедливого и прочного мирного соглашения".

Си Цзиньпин отметил, что Китай выступает за "общую, всеобъемлющую, совместную и устойчивую концепцию глобальной безопасности" и считает, что "законные интересы безопасности всех стран должны быть восприняты серьезно, а коренные причины кризиса должны быть устранены".

В свою очередь Трамп допустил, что может попросить Китай содействовать в мирном урегулировании войны в Украине.