Министерство иностранных дел Китая сообщило подробности переговоров главы КНР Си Цзиньпина и Владимира Путина по Украине.

Путин заявил, что РФ готова начать мирные переговоры без предварительных условий" и надеется на достижение справедливого и прочного мирного соглашения".

Судя по контексту, речь идёт о переговорах с Украиной.

Си Цзиньпин отметил, что Китай выступает за "общую, всеобъемлющую, совместную и устойчивую концепцию глобальной безопасности" и считает, что "законные интересы безопасности всех стран должны быть восприняты серьезно, а коренные причины кризиса должны быть устранены".

Китай "надеется на достижение справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон, путем диалога".

Напомним, президент США Дональд Трамп вчера допустил привлечение Китая в переговоры по Украине.

Также вчера СМИ писали, что Трамп попросил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана выступить посредником в процессе завершения войны в Украине.