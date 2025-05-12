У президента Франции Эмманюэля Макрона прокомментировали видеоролик из поезда, отбывавшего из Киева, в котором политик убирает со стола некий сверток.

Официальное заявление опубликовал Елисейский дворец.

Видеозапись породила в соцсетях версию, согласно которой Макрон прятал пакет с наркотиками. Ее подхватили и в Министерстве иностранных дел РФ.

На опубликованных кадрах из вагона поезда запечатлены канцлер Германии Фридрих Мерц, сам Макрон, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, которые покидали Украину после участия во встрече "коалиции желающих".

На видеокадрах на столе перед Макроном находится белый объект, напоминающий смятую бумагу, а перед Мерцем - предмет, похожий на ложку или палочку. Заметив камеры, представители власти стран Запада спрятали эти вещи.

Елисейский дворец утверждает, что президент Франции убрал со стола простую бумажную салфетку. А предположения о наркотиках назвал "фейковыми новостями", распространяемыми "врагами Франции".

"Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что делает простую ткань похожей на наркотики. Эти фейковые новости распространяют враги Франции как за рубежом, так и внутри страны. Мы должны сохранять бдительность в отношении манипуляций", - говорится в публикации дворца в Х.

Ранее мы приводили заявление МИД РФ о том, что европейские лидеры на пути из Киева употребляли наркотики.

Мы также сообщали, какие решения были приняты на встрече в Киеве.