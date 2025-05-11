Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу звонил из Киева Дональду Трампу, и "коалиция желающих" заручилась его поддержкой в давлении на РФ, хотя президент США ещё может поменять свое мнение.

Об этом пишет Politico.

По информации источников издания, инициативу позвонить Трампу по мобильному телефону после трехчасовых переговоров в Мариинском дворце взял на себя президент Франции Эммануэль Макрон. Американский президент ответил на звонок, хотя в Вашингтоне еще не было и 7 утра.

Двое неназванных чиновников заявили Politico, что президент США согласился поддержать европейские требования.

После этого канцлер Германии Фридрих Мерц сказал на пресс-конференции в Киеве: "Мы благодарны, что американский президент полностью поддерживает нашу инициативу". Позже, общаясь с журналистами, он добавил, что "американское правительство взяло на себя обязательство контролировать прекращение огня".

Неназванные европейские чиновники, присутствовавшие в Киеве, назвали итог встречи большим успехом, особенно с учетом того, что лидерам удалось получить поддержку Трампа. В то же время один из чиновников предупредил: президент США имеет тенденцию быстро менять свое мнение.

Напомним, в своей соцсети Truth Social Трамп написал, что "ожидает большую неделю" для России и Украины, при этом не став критиковать Путина.

"Страна" анализировала варианты развития событий в отдельном материале.