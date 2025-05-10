Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с Индией и Пакистаном о полном и немедленном прекращении огня.

Об этом глава Белого дома написал на своей странице в собственной социальной сети Truth Social.

По его словам, в течении ночи проводились переговоры между США и этими двумя странами.

"После долгой ночи переговоров при посредничестве США я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и незамедлительном прекращении огня. Поздравляю обе страны с тем, что проявили здравый смысл и высокий уровень разумности", - написал Трамп.

При этом вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар подтвердил информацию о прекращении огня с Индией.

"Пакистан и Индия договорились о прекращении огня с немедленным вступлением в силу. Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе без ущерба для своего суверенитета и территориальной целостности", - написал Дар на своей странице в X.

Заместитель главы индийского МИД Викрам Мисри также подтвердил согласование о прекращении огня.

Он отметил, что "было достигнуто соглашение, что обе стороны прекратят всю стрельбу и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17:00 по индийскому стандартному времени (15:30 по Баку)".

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Индия и Пакистан договорились начать переговоры "по широкому кругу вопросов на нейтральной территории".

Напомним, вчера министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что у страны нет иного выбора, кроме как вступить в полномасштабную войну с Индией из-за "агрессивных действий" со стороны Нью-Дели.

Ранее Индия объявила всеобщую мобилизацию резервистов, приведя столицу в боевую готовность.

О резком обострении между Индией и Пакистаном, которые являются ядерными державами, мы писали в отдельном материале.