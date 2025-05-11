После распространения кадров из купе поезда, в котором Украину покидали президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Британии Кир Стармер, в МИД РФ заявили, что европейские лидеры употребляли наркотики.

Так спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала видео, на котором президент Франции убирает со стола, за которым сидят Мерц, Туск и Стармер, белый пакетик. А Мерц прячет в руках стеклянный предмет.

"Толкнув Зеленского на очередную адскую интригу по срыву урегулирования и продолжению кровопролития в Европе, как в анекдоте, француз, англичанин и немец сели в поезд и дунули. Видимо, настолько, что забыли убрать причиндалы (пакетик и ложечку) до прихода журналистов", – написала Захарова в своих соцсетях.

На опубликованных в телеграм-каналах кадрах в купе к европейским лидерам вошли репортёры, и Макрон быстро убрал со стола, переложил из руки в руку и убрал в карман не то пакетик, не то скомканную бумажку.

Мерц же спрятал в ладони лежащий перед ним небольшой предмет.

Что это был за предмет, что это была за бумажка или пакетик (и что было его содержимым), осталось за кадром.

Напомним, видео с пакетиком распространяется в сети с сегодняшнего утра, вызывая различные версии, что в нём могло содержаться. У Макрона и Мерца пока официально не комментировали этот ролик.

Ранее в The Wall Street Journal писали, что владелец компаний Tesla и Space X Илон Маск употреблял наркотики вместе с подчинёнными.

Также западные издания сообщали, что Кремниевая долина в США годами сидит на психотропных веществах.