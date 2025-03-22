В Китае казнили четырех людей с местным гражданством и гражданством Канады за преступления, связанные с наркотиками.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли уточнила, что казни произошли еще несколько месяцев назад, но о них стало известно только сейчас. Обычно в Китае смертная казнь осуществляется через расстрел, реже — с помощью смертельной инъекции.

По заявлению китайской стороны, казненные получили смертный приговор за преступления, связанные с наркотиками. Все они имели двойное гражданство: канадское и китайское. Однако Пекин не признает двойное гражданство, что стало основанием для отказа в помиловании.

Министерство иностранных дел Китая оправдало смертные приговоры, заявив, что они вынесены в строгом соответствии с законом. Официальный представитель ведомства Мао Нин подчеркнула, что китайская судебная система "относится к обвиняемым всех национальностей одинаково" и рассматривает дела "строго и справедливо". Личности казненных не раскрываются по просьбе их семей.

Ранее стало известно, что новый министр юстиции Сирии Шади Аль-Ваиси выносил женщинам смертные приговоры за коррупцию и прелюбодеяние.

Также сообщалось, что ООН зафиксировала 79 случаев казни украинских военнопленных за полгода.