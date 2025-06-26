Президент СШ Дональд Трамп готов приехать в Турцию для переговоров с Владимиром Путиным о мире в Украине.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на борту самолета по возвращении из Нидерландов, передает TRT Global.

"Наша конечная цель - организовать встречу на уровне лидеров в нашей стране и построить долгожданный мир", - рассказал он.

Президент Турции заявил, что Трамп согласился приехать для участия в мирных переговорах.

"Если для урегулирования российский президент Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару, я тоже приеду в Стамбул или Анкару", - процитировал Эрдоган слова Трампа.

Напомним, вчера Трамп допускал, что вскоре поговорит с Путиным. По его мнению, что сам Путин также хочет договориться.

В Москве при этом никаких планов по этому поводу не озвучивали.

Заявления о вероятной встрече Путина и Трампа на фоне начавшихся переговоров Украины и России звучат не в первый раз. Трамп не исключал такой встречи во время раунда недавних стамбульских переговоров. Но в итоге ни Путин, ни Трамп в Стамбул не приехали.