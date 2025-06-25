На полях саммита НАТО в Гааге прошла встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

По сообщению ТСН, она продлилась около 40-50 минут. Прессу после встречи не пригласили.

Зеленский коротко написал о беседе в своем телеграм-канале. По его словам, он и Трамп обсуждали темы мира и защиты украинских граждан.

"Продолжительная и содержательная встреча с президентом Трампом. Охватили все действительно важные вопросы... Говорили о том, как добиться прекращения огня и подлинного мира. Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помогать приближению мира", - сказано в публикации.

При этом Трамп на брифинге в рамках саммита опроверг слова Зеленского.

"Я не обсуждал прекращение огня с Зеленским. Я просто хотел посмотреть, как у него дела", – заявил глава Белого дома.

"У нас были тяжелые времена, но он был очень мил, он не мог быть даже более милым, чем был. Я был очень рад его видеть, это была чудесная встреча. Это чудесное время, чтобы окончить войну", - добавил Трамп.

Между тем на сайте НАТО появилась итоговая декларация саммита. Украина упоминается в ней всего один раз: страны - члены альянса обещают ей военную помощь, но не членство в организации. При этом генсек НАТО Марк Рютте уже после публикации декларации устно заявил, что путь Украины в НАТО необратим.

Также на полях саммита лидеры США, ФРГ, Франции и Великобритании высказались по теме войны в Украине. Они отметили необходимость договариваться с Москвой и подталивать Владимира Путина к согласию на прекращение огня в Украине.