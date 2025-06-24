Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию украинских военных о модернизации российских "Шахедов".

Заявление об этом прозвучало в ходе выступления верховного главнокомандующего в парламенте Нидерландов.

"Сейчас дроны стали ещё опаснее: они летают 300 км/ч и поднимаются на высоту более чем в два км", – сказал Зеленский.

Всего, по его словам, с начала полномасштабной войны РФ запустила по Украине 28743 ударных беспилотника.

Напомним, по данным эксперта, за минувший год россияне увеличили производство "Шахедов" в шесть раз.

Война в Украине продолжается 1217-й день. Последние новости с ключевыми событиями 24 июня 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

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