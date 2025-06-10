Пули из пулеметов, которыми мобильные группы сил ПВО сбивают в городах "Шахеды", могут попадать в окна жителей, даже если стрельба ведется в нескольких километрах от дома.

Об этом предупреждает военный эксперт Сергей Бескрестнов с позывным Флэш.

По его словам, мирным гражданам лучше не стоять у окон во время работы ПВО, даже если звуки выстрелов раздаются где-то далеко. По этой же причине он советует отодвинуть от окон кровати.

Еще одной опасностью является шрапнель в "Шахедах", которой дроны начиняют для максимального поражения живой силы и техники. Подобное оружие распространяет элементы поражения на большой площади, что представляет смертельную угрозу для техники и мирных граждан.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что беспилотники со шрапнелью были применены по Киеву сегодня ночью.

Напомним, сегодня ночью Россия снова совершила очередной обстрел территории Украины с помощью ракет и "Шахедов". Под удар попали Киев и Одесса.

Война в Украине идет 1203-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны РФ заявило, что российская армия развивает наступление в Днепропетровской области. Украинские военные сообщали о тяжелом положении на Сумщине. В Черном море активизировалась война за газовые вышки. РФ нанесла массированный удар по военному аэродрому под Дубно в Ровенской области, что подтвердило украинское командование.

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