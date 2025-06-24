Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что должен оставаться на своей должности до окончания войны.

Заявление прозвучало во время его интервью британскому телеканалу Sky News.

Журналист Sky News Марк Остин спросил, задумывался ли Зеленский об уходе, учитывая, что ситуация на поле боя и его отношения с президентом США Дональдом Трампом "не очень хорошие".

"Я всегда готов, но я не готов предать народ. Идет война, и мой большой долг — пройти эту войну вместе с моей страной. Если мой народ считает, что ему нужен другой лидер, я просто не имею права оставаться. Это факт. Да, я устал. Потому что страна воюет. И есть люди, которые так же устали, а может, даже больше", - ответил Зеленский.

Журналист уточнил, считает ли президент себя "лучшим кандидатом". Зеленский сказал, что считает своим преимуществом налаженные личные контакты с мировыми лидерами.

"Я самый опытный. Возможно, не лучший — всегда есть люди лучше вас. В критические моменты у меня было 20 переговоров с лидерами ежедневно. Все это нужно выстраивать, нужно привезти в Украину не только соглашение, но и результат. Это тяжелая функция лидера", - заявил Зеленский.

Также он высказал мнение, что война на Ближнем Востоке может ослабить поддержку Украины, в том числе со стороны США, а это значит, что "Россия почувствует преимущество на поле боя".

Беседа с журналистом состоялась в понедельник, во время визита Зеленского в Лондон, где он встретился с британским премьером Киром Стармером на Даунинг-стрит и спикером Палаты общин Линдси Хойлом в парламенте, а затем отправился в Виндзорский замок на встречу с королем.

Накануне Ермак в интервью еще одному британскому СМИ, газете The Times, заявил, что Зеленский должен баллотироваться на второй срок, потому что является "лучшим президентом" в истории Украины.

Между тем в России заявляют, что Зеленский "не подходит" для подписания соглашения об окончании войны в Украине, поскольку он "уже давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то что внешнюю".