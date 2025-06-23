Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский должен баллотироваться на второй срок, потому что является "лучшим президентом" в истории Украины.

Об этом Ермак сказал в интервью британской газете The Times.

По его словам, выборы в Украине состоятся, как только "появится возможность" и будет отменено военное положение.

"Я думаю, что он должен баллотироваться, потому что это лучший президент, которого видела моя страна за годы своей независимости", — сказал глава Офиса президента.

Ермак назвал "нонсенсом" слова мэра Киева Виталия Кличко о растущем авторитаризме Зеленского, называя президента "демократом" и "очень сильным человеком", который "не устал" за три года войны.

Напомним, в авторитаризме Зеленского обвинял не только Кличко, но также президент США Дональд Трамп. Зимой он назвал президента Украины "диктатором без выборов" и призвал скорее провести выборы, "иначе у него не останется страны".

А в марте украинский чиновник анонимно говорил изданию Financial Times, что в политических кругах Киева обсуждают, как долго Зеленский останется у власти.