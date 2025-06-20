Россия за один год увеличила производство дронов-камикадзе типа "Шахед" в шесть раз. Об этом заявил авиаэксперт Богдан Долинце в эфире телемарафона.

По его словам, год назад РФ использовала около 500 беспилотников большой дальности в месяц, преимущественно "Шахедов", а сегодня уже более 5000, из которых более половины - типа Shahed.

"При этом появилась еще большая ниша беспилотников имитаторов и фальш-целей, которые так же создают дополнительные помехи в работе системы противовоздушной обороны", - добавил Долинце.

Также эксперт по дронам и связи Сергей Бескрестнов (Флэш) считает, что РФ скоро будет запускать по Украине 800 "Шахедов" за ночь, а не 300-400 как сейчас.

Он подтверждает оценку, что РФ увеличила их производство в 5-7 раз, а также строит еще один завод.

"Поэтому им ничто не мешает увеличить производство "Шахедов" еще вдвое и еще втрое", - говорит Бескрестнов.

В этих дронах уже значительное количество российских комплектующих, а не иранских, а также китайских. Сбивать "Шахеды" также стало сложнее из-за новых антенн и постоянных экспериментов с разными тактиками ударов.

Украина в свою очередь начала сбивать "Шахеды" дронами-перехватчиками. Бескрестнов призывает масштабировать эту практику по всей стране.

Ранее он заявил об угрозе того, что Россия "разнесет" всю Украину "Шахедами".

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