Россия в разы увеличила точность северокорейских баллистических ракет KN-23 и поможет КНДР запустить свое производство "Шахедов".

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов во время интервью порталу The War Zone.

По его словам, в начале поставок эти ракеты "летали с отклонением в несколько километров, но сейчас они точно попадают в цель, точность их полета увеличилась в разы".

Касаемо "Шахедов" Буданов отметил, что производство в КНДР еще не запущено, однако есть соглашение о начале его создания.

"Есть договоренности о начале создания на территории Северной Кореи мощностей для производства БпЛА типа "Гарпия" и "Герань" [российская версия иранских беспилотников Shahed-136]. Это, безусловно, приведет к изменению военного баланса в регионе между Северной Кореей и Южной Кореей. Пока что они только договорились о начале организации этого производства на территории Северной Кореи", - сказал глава ГУР.

В том же интервью он сообщил, что Россия может начать привлекать северокорейцев как трудовых мигрантов, которых впоследствии можно будет брать и в армию, заменив ими выходцев из Центральной Азии, "которых они считают нестабильными для своего государства и уязвимыми для вербовки нашими спецслужбами и западными спецслужбами".

Глава ГУР полагает, что эти трудовые мигранты из КНДР могут впоследствии начать подписывать контракты с Минобороны РФ.

"И это будут не военные из Северной Кореи. Это будут российские военные, но с северокорейским гражданством", - сказал Буданов.

Ранее мы писали, что РФ догоняет Украину в производстве беспилотников благодаря большим финансовым ресурсам, производственным линиям, расположенным далеко от линии фронта, и особенно помощи со стороны Китая.

При этом на вооружении у РФ появился ударный дрон с искусственным интеллектом, способный автономно ориентироваться и выбирать цели.