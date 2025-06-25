Лидеры стран НАТО на саммите в Гааге сделали заявления о войне в Украине.

Президент США Дональд Трамп на закрытой встрече с лидерами государств - членов Альянса заявил, что ситуация в Украине "полностью вышла из-под контроля".

"Несмотря на явное отсутствие энтузиазма в связи с его встречей с Зеленским позже в среду, президент США Дональд Трамп заявил на закрытом заседании с лидерами стран НАТО, что с Украиной нужно что-то делать, поскольку ситуация там "полностью вышла из-под контроля", - передал слова главы Белого дома агентству Bloomberg источник.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что войну в Украине "не решить военным путем".

"Не будет военного решения этого конфликта. Мы должны повысить экономическое давление на Москву", - заявил он на пресс-конференции в Гааге.

Он напомнил, что ЕС в четверг намеревается принять 18-й пакет санкций.

"Но только этого не хватит, мы нуждаемся в более активном участии США в таких санкциях", - добавил канцлер.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что "сейчас самое время подтолкнуть Владимира Путина к согласию на прекращение огня в Украине". Он добавил, что Путин "медлит" и пришло время "воспользоваться моментом".

А президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что США "должны остановить" войну в Украине, воспользовавшись "авторитетом от действий против Ирана", а Европа "должна сыграть свою роль в рамках коалиции желающих, чтобы в долгосрочной перспективе поддержать Украину, позволить нам восстановить ее армию, развернуть силы поддержки". По его словам, Европа должна "уже сейчас думать", как вести диалог с Россией об ограничении вооружений и восстановлении доверия.

Напомним, в итоговой декларации саммита Украина упоминается лишь раз в контексте оказания ей военной помощи.

По данным СМИ, на такой расстановке акцентов в декларации настаивали США.