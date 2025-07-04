Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возврате из плена еще одной группы защитников и гражданских лиц. Обмен прошел в рамках "Стамбульских договоренностей".

Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам главы государства, большинство из вернувшихся находились в российском плену еще с 2022 года.

"Сегодня возвращаются наши защитники, защищавшие Украину в разных регионах: Донетчина и Мариуполь, Луганщина, Харьковщина, Херсонщина. Это воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта. А также гражданские.

Обмены должны продолжаться, и я благодарю всех, кто это обеспечивает. Цель Украины – освободить всех наших людей из российского плена. Спасибо каждому, кто помогает это делать, - написал Зеленский.

При этом омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что особенность сегодняшнего обмена в том, что удалось вернуть военных, которых Россия приговорила к длительным срокам заключения.

По его словам, домой вернулись военные младше 25 лет и тяжелобольные.

Напомним, 26 июня из РФ в рамках обмена пленными также прибыли военные в возрасте до 25 лет, а также получившие ранения и имеющие проблемы со здоровьем.

Ранее СМИ писали, что в ходе обменов Москве выдали одного из российских добровольцев, воевавших против РФ на стороне Украины.