Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на следующей неделе представит санкции против Израиля в ответ на его действия в секторе Газа.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

По данным издания, санкции могут включать полную или частичную приостановку израильского Соглашения об ассоциации с ЕС, а также персональные ограничения в отношении чиновников, военных и поселенцев. Кроме того, Брюссель может ограничить торговлю с Израилем, ввести эмбарго на поставки оружия и заморозить научно-техническое сотрудничество.

Приостановка Соглашения об ассоциации с ЕС возможна только, если ее поддержат все страны сообщества. Поэтому наиболее вероятно, что Евросоюз ограничится персональными санкциями.

Ограничения главы МИД стран ЕС обсудят 15 июля. В этот же день Израиль должен представить отчет об улучшении гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Ранее мы сообщали, что с начала ударов Израиля по Газе в 2023 году там погибло 5% населения - это около 100 тысяч человек.

Год назад один из основателей правозащитной организации Human Rights Watch Арье Найер обвинил Израиль в геноциде палестинцев.