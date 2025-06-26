Президент США Дональд Трамп и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху согласовали план прекращения войны в секторе Газа через две недели.

Об этом пишет газета Israel Hayom.

Издание сообщает, что сразу после американских ударов по ядерным объектам в Иране лидеры США и Израиля провели разговор и договорились о следующем:

боевые действия в секторе Газа должны прекратиться через две недели;

анклавом будут управлять четыре арабских страны, включая Объединенные Арабские Эмираты и Египет;

руководство террористической группировки ХАМАС должны выгнать, а всех заложников освободить;

несколько неназванных государств мира согласятся принять жителей сектора Газа, желающих эмигрировать;

к мирным Авраамским соглашениям присоединятся Сирия и Саудовская Аравия;

Израиль обещает разрешить конфликт с палестинцами с соблюдением концепции двух государств, но при условии реформирования Палестинской автономии;

США признают частичный суверенитет Израиля над поселениями в Иудее и Самарии на Западном берегу реки Иордан.

Между тем пока Израиль продолжает операцию в секторе Газа. На днях ЦАХАЛ расстрелял там из танков очередь за гуманитарной помощью, погибли более полусотни человек.

Ранее мы подводили итоги короткой войны Израиля с Ираном.