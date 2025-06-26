Трамп и Нетаньяху согласовали план прекращения войны в секторе Газа
Президент США Дональд Трамп и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху согласовали план прекращения войны в секторе Газа через две недели.
Об этом пишет газета Israel Hayom.
Издание сообщает, что сразу после американских ударов по ядерным объектам в Иране лидеры США и Израиля провели разговор и договорились о следующем:
- боевые действия в секторе Газа должны прекратиться через две недели;
- анклавом будут управлять четыре арабских страны, включая Объединенные Арабские Эмираты и Египет;
- руководство террористической группировки ХАМАС должны выгнать, а всех заложников освободить;
- несколько неназванных государств мира согласятся принять жителей сектора Газа, желающих эмигрировать;
- к мирным Авраамским соглашениям присоединятся Сирия и Саудовская Аравия;
- Израиль обещает разрешить конфликт с палестинцами с соблюдением концепции двух государств, но при условии реформирования Палестинской автономии;
- США признают частичный суверенитет Израиля над поселениями в Иудее и Самарии на Западном берегу реки Иордан.
Между тем пока Израиль продолжает операцию в секторе Газа. На днях ЦАХАЛ расстрелял там из танков очередь за гуманитарной помощью, погибли более полусотни человек.
Ранее мы подводили итоги короткой войны Израиля с Ираном.
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