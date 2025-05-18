Убит лидер ХАМАС в секторе Газа Мухаммад Синвар. Об этом сообщают арабские и израильские СМИ.

По предварительной информации, тело Синвара нашли в тоннеле в Хан-Юнисе после израильских ударов.

Армия обороны Израиля нанесла удар по подземному командному комплексу ХАМАС в Газе.

Помимо него во время удара погибли 10 его помощников, а также мертвым обнаружен командир бригады Рафах Мохаммед Шабан.

Израиль официально не подтвердил смерть лидеров ХАМАС, но сообщается, что удары уничтожили ключевых руководителей террористической группировки.

Напомним, Мухаммад Синвар возглавил ХАМАС в Газе в прошлом году. После того как в октябре прошлого года армия обороны Израиля ликвидировала лидера радикального палестинского движения Яхьи Синвара, старшего брата Мухаммада.

На этом посту он сменил предыдущего лидера Исмаила Ханию, который был убит в Тегеране 31 июля. Он погиб в результате взрыва бомбы, заложенной заранее в гостевом доме в Тегеране, где он остановился.