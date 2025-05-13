ЦАХАЛ готовит интенсификацию боевых действий на территории палестинского анклава.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передаёт новостной вёб-сайт Israel National News.

Войска в ближайшие дни "с полной силой приступит к завершению военной операции в Газе, что будет означать разгром ХАМАС", сообщил Нетаньяху.

Напомним, из-за войны в Газе у Нетаньяху ухудшились отношения с президентом США Дональдом Трампом.

По данным NBC, израильский премьер-министр разочарован заявлением Трампа о том, что пока не решено, сможет ли Иран обогащать уран в будущем, в то время как Трамп недоволен решением Нетаньяху возобновить войсковую операцию в Газе, что, вероятно, противоречит плану главы США по восстановлению палестинской инфраструктуры.

Ранее, когда ЦАХАЛ объявил о возобновлении наземной операции в секторе Газа, израильтяне вышли на митинги против Нетаньяху.

Шествие демонстрантов перекрыло движение на одном из городских проспектов. Участники акции против премьер-министра использовали мегафоны и карикатурные плакаты, поднимали вверх руки с надетой красной перчаткой.