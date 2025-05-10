Президент США Дональд Трамп может объявить о признании Штатами государства Палестины во время саммита в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на американское агентство The Media Line.

"Президент Дональд Трамп выступит с декларацией относительно Государства Палестина и его признания Америкой, а также о создании Палестинского государства без присутствия ХАМАС", - заявил дипломатический источник из стран Персидского залива, отказавшийся назвать свое имя.

По словам источника, если будет сделано заявление о признании Штатами Палестины, то это "станет самой важной декларацией, которая изменит баланс сил на Ближнем Востоке, и к Авраамским соглашениям присоединится больше стран".

Он подтвердил, что также будут экономические соглашения. Страны Персидского залива могут быть освобождены от американских пошлин.

Напомним, в прошлом году президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж всегда поддерживал урегулирование конфликта на Ближнем Востоке на основе принципа двух государств, но готов признать Палестину только тогда, когда это "принесет пользу".

Ранее Ирландия, Норвегия и Испания официально признали Палестину независимым государством.