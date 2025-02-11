Президент США Дональд Трамп заявил, что может приостановить помощь Иордании и Египту, если они не примут палестинцев, которых он хочет переселить из сектора Газа.

Об этом сообщает газета The Washington Post.

На вопрос журналиста о возможности приостановки помощи этим странам Трамп ответил: "Да, может быть, конечно, почему бы и нет? Если они не согласятся, я, вероятно, приостановлю помощь, да".

Сегодня Трамп должен встретиться в Вашингтоне с лидером Иордании, королем Абдаллой II.

По задумке Трампа, когда палестинцы покинут Газу, ею будут "владеть" США и развивать там недвижимость. А палестинцы не будут иметь право вернуться.

"Нет, не разрешат, потому что у них будет гораздо лучшее жилье. Другими словами, я говорю о строительстве постоянного места для них. А пока я бы владел этим (сектором Газа - Ред.) Подумайте об этом как о развитии недвижимости в будущем. Это будет прекрасный участок земли", - сказал Трамп.

Перед этим президент США заявил, что если заложники не будут освобождены к субботе, в секторе Газа "откроются врата ада".

"Это в руках Израиля", - сказал Трамп.

Напомним, ХАМАС заявил, что останавливает передачу заложников, обвиняя Израиль в нарушении режима прекращения огня.

В ответ министр обороны Израиля поручил армии готовиться к возобновлению боевых действий в секторе Газа. На Ближнем Востоке опасаются, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа может рухнуть.