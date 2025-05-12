В Газе с осени 2023 года, когда началась военная операция Армии обороны Израиля, погибли около 100 тысяч человек.

Такие данные приводит британский журнал The Economist на основании сопоставления трёх независимых списков погибших: от Министерства здравоохранения Газы, онлайн-опросов и некрологов в социальных сетях.

Как пишет издание, в Газе погибло на 46–107% больше людей, чем сообщалось официально. То есть от 77 тысяч до 109 тысяч жителей, что составляет 4–5% от довоенного населения территории.

В издании отметили, что многие учреждения, фиксирующие смерти, такие как больницы, были разрушены, что затрудняет точный учёт погибших. Кроме того, возможно, что боевики ХАМАС, которые являются преимущественно молодыми мужчинами, могут быть непропорционально представлены в списках погибших, что также влияет на точность данных.

Напомним, недавно Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа, не сумев договориться с ХАМАС о завершении войны, из-за чего отношения между лидерами Израиля и США значительно ухудшились.

Год назад один из основателей правозащитной организации Human Rights Watch Арье Найер обвинил Израиль в геноциде палестинцев.