Президент США Дональд Трамп считает, что настало время принятия законопроекта о новых санкциях против России.

Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм в интервью ABC News.

По его словам, рассмотрение этого вопроса начнется в июле.

Сам же Трамп это утверждение лично не подтверждал.

Между тем в соцсетях распространяется скрин сообщения из соцсети Трампа о том, что завтра для России "будет великий день" и "отличный день для покупок". При этом в самой соцсети этого заявления нет.

Либо это фейковый скрин, либо Трамп сделал такую запись, но потом сразу удалил ее.

Отметим, Линдси Грэм имеет ввиду законопроект, который предусматривает 500% пошлины на страны, которые покупают российские товары. Подробнее об этом законопроекте мы писали в отдельном материале.

Ранее мы сообщали о том, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время визита на саммит в Гаагу попросил Трампа лично одобрить новые санкции против России. Он выразил надежду, что Сенат Соединенных Штатов в ближайшие дни проголосует за законопроект о принятии антироссийских санкций.